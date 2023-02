La storia si ripete? Argentina campione del mondo, Cremonese in semifinale di Coppa Italia e Napoli…

Il destino lo ha fatto ancora. Dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali, un’altra sorprendente coincidenza si è verificata ieri, questa volta in Coppa Italia. La Cremonese ha battuto la Roma e si è qualificata per le semifinali dove affronterà la Fiorentina. Entrambi questi eventi si sono verificati solo una volta insieme nell’arco della storia: nella stagione 86/87, l’anno in cui il Napoli vinse il suo primo scudetto. Se a questo si aggiunge che la prima sconfitta degli azzurri in campionato è arrivata alla prima dopo la sosta, come in entrambi i tricolori vinti, un pò fa sperare. Se 3 indizi fanno una prova…