Squalifica Pogba, la reazione di Deshamps

Paul Pogba non calcherà più nessun rettangolo di gioco per i prossimi 4 anni. Il centrocampista francese è stato condannato per doping. Nonostante l’onda mediatica su questo fatto, c’è anche chi, come Didier Deshamps, ct della nazionale francese, continua a credere all’innocenza del centrocampista.

Ecco le sue parole:

Sono molto triste per Paul. Lo conosco molto bene e sono certo che il doping non è una delle sue prerogative. Tuttavia c’è da sottolineare il fatto dei prelievi che sono insindacabili. Però io credo che lui sia innocente.