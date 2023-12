Napoli-Milan 0-4 è stata la peggiore gara del Napoli nella stagione scorsa . I ragazzi di Spalletti hanno subito, in maniera spossante, il gioco del Milan , in particolar modo Leao che in quell’occasione fece doppietta. Gli altri due goal sono stati messi a segno da Brahim Diaz e Saelemaekers.