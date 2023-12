17 febbraio 2023, il Napoli affronta al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo proprio quattro giorni prima dell’andata di Champions contro l’Eintracht Francoforte. In un Mapei Stadium completamente tinto d’azzurro (circa 10mila tifosi napoletani) il Napoli fa il suo e batte per 2-0 i neroverdi di Dionisi con le marcature tutte nel primo tempo dei suoi due fuoriclasse. La sblocca al 12esimo Khvicha Kvaratskhelia su un’azione coast-to-coast dalla metà campo, siglando il suo nono gol in campionato. Il raddoppio lo firma l’altra stella Victor Osimhen al 33esimo che servito da un lancio lungo di Rrahmani fa partire un gran tiro da posizione defilata che sorprende Consigli. Finisce così 2-0, sarà un’altra vittoria fondamentale per il Napoli che continuerà a mantenere alla fine di quella giornata 15 lunghezze di distacco sulla seconda