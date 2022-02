Moviola MN – Netto il penalty. Anche l’Inter chiede un rigore e c’è un cartellino pesante

Napoli e Inter si sono divise la posta in palio nello scontro diretto del Maradona. Analizziamo la direzione, buona ma non perfetta, dell’arbitro Doveri:

I gol: Doveri non vede il rigore su Osimhen

La partita si sblocca con il rigore trasformato da Insigne al minuto 7. Nel tentativo di anticipare Osimhen, De Vrij colpisce il nigeriano sulla caviglia e lo stende. Il direttore di gara non vede il fallo in presa diretta, ci vuole l’intervento del VAR per assegnare il penalty. In apertura di ripresa, al 47′, i nerazzurri pareggiano i conti con Dzeko, che sfrutta un rimpallo in area di rigore.

Le ammonizioni: squalifica in arrivo per Brozovic

Sono due le ammonizioni, una per parte ed entrambe per proteste. Al 37′ Insigne si lamenta eccessivamente per un fallo non fischiatogli e viene ammonito; all’ora di gioco invece Brozovic entra in scivolata su Zielinski, poi protesta perchè ritiene di essere intervenuto sul pallone e si prende un cartellino pesante, in quanto era diffidato e dunque salterà Inter-Sassuolo.

Gli episodi: anche l’Inter chiede un rigore

Al 14′ su una penetrazione in area di Dumfries, Mario Rui in caduta sfiora il pallone con il braccio attaccato al corpo; Doveri non concede il penalty all’Inter, così come quando Lautaro va giù al limite dell’area dopo un contatto lievissimo con Koulibaly a palla lontana. Al 79′ poi Insigne prova il tiro a giro trovando la deviazione di Skriniar, che ha le braccia aderenti al corpo e non commette alcuna irregolarità.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Doveri 6: Direzione ottima, se non fosse per l’unica macchia in occasione del rigore non visto su Osimhen. Adotta un metro di giudizio uniforme lasciando correre sulla maggior parte dei molti contatti di gioco.

Assistenti – Costanzo-Bindoni 6.

VAR – Di Paolo 7: Fondamentale quando richiama Doveri al monitor. Il rigore c’è e l’arbitro commette un chiaro errore non ravvisandolo.