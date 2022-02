Signori e signore, vi presento Stanislav Lobotka: il nuovo faro del Napoli

Il Napoli ha un nuovo padrone del centrocampo: Stanislav Lobotka. Ennesima partita importante per lo slovacco di Luciano Spalletti, che sotto la sua gestione pare aver recuperato un giocatore fondamentale. Molti pensavano che con il rientro di Anguissa, lo slovacco si potesse di nuovo sedere inizialmente in panchina per far posto ad un altro giocatore che finora ha fatto benissimo ed è la rivelazione del campionato.

Spalletti invece non ha avuto nessuno dubbio, come ha detto in conferenza stampa per il possibili impiego di Koulibaly: “Bisogna avere rispetto per quelli che hanno giocato finora in maniera eccellente” parole che erano riferite al compagno Juan Jesus, ma che riguardano sicuramente dopo la prestazione di oggi anche Lobotka. In mezzo al campo è ovunque: “pulisce” i palloni, come una lavatrice, accellera il gioco o lo rallenta in maniera eccelsa. Se avesse qualche verticalizzazione in più, sarebbe un degno sostituto di Jorginho. Nel secondo tempo Anguissa entra, ma al posto di Fabian Ruiz (altro perno fondamentale del centrocampo azzurro), ma è sempre Lobo a condurre il timone del gioco, ormai il faro azzurro.