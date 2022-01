Il Napoli conquista un importante vittoria a Bologna con qualche polemica sul piano arbitrale. Analizziamo la direzione di Marinelli:

I gol

Sono entrambe regolari le due reti che decidono la partita. Lozano sblocca al 20′ con un tap-in su assist di Elmas e la chiude ad inizio ripresa finalizzando un contropiede magistrale sul servizio di Fabian, che parte in posizione regolare sulla palla in verticale di Zielinski.

Le ammonizioni: protesta Mihajlovic, giallo pesante per Soumaoro

Sono quattro i cartellini estratti nel corso dei 90 minuti, con Mihajlovic che nel finale protesta con l’arbitro proprio a riguardo. Al 16′ manca inoltre l’ammonizione a Svanberg che entra duro su Mario Rui, senza provocargli alcun danno ma in maniera pericolosa. In chiusura di primo tempo viene ammonito Soumaoro, che rifila un colpo a Rrahmani durante una palla ferma, era diffidato e salterà la prossima. Al 51′ tocca invece a Zielinski, per fallo tattico su Viola.

Sei minuti più tardi Theate va a pestare la caviglia di Lozano, prendendosi anche lui l’ammonizione. Situazione decisamente ambigua, poiché qualora l’intervento fosse stato intenzionale, avrebbe meritato anche l’espulsione, in caso contrario si sarebbe trattato di un semplice fallo. Le immagini sembrano confermare la seconda ipotesi, tuttavia l’arbitro ha giudicato l’intervento rischioso e sconsiderato, ma non da cartellino rosso. Nel recupero ammonito anche Binks, per fallo al limite dell’area su Petagna.

Gli episodi

Minuto 3: tocco di mano di Hickey sul cross di Di Lorenzo

Dopo 3 minuti Hickey va ad impattare il pallone con il braccio sul cross di Di Lorenzo. Nonostante ciò, l’esterno del Bologna tocca la sfera prima con il corpo, e per di più il braccio è a sostegno di quest’ultimo, quindi non punibile.

Minuto 63: Fabian chiede un rigore

All’ora di gioco il Napoli chiede un rigore ma Fabian cade troppo facilmente dopo il contatto con Binks, solo una leggera trattenuta a giudizio dell’arbitro.

Minuto 87: Osimhen lamenta una spinta

Nel finale anche Osimhen chiede un rigore per essere stato sbilanciato da Theate, ma così come nella situazione precedente non c’è nulla.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Marinelli 6: Buona direzione con leggere sbavature, non sbaglia nei momenti decisivi.

Assistenti e VAR 6: Regolare il secondo gol azzurro e giusto non punire il braccio di Hickey. Resta un piccolo dubbio sul possibile rosso a Theate.