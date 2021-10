L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 9° giornata di Serie A

Dopo i tre giorni dedicati alle Coppe Europee ritorna la Serie A e con essa anche il fantacalcio. Si parte quest’oggi alle ore 18:30 con Torino-Genoa e si finisce domenica sera con il big match tra Inter e Juventus alle 20:45. Come di consueto, la nostra redazione consiglierà 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti da schierare, oltre alla nostra top 11.

PORTIERI

Audero: La Sampdoria è in difficoltà, ma deve salvare la panchina di Roberto D’Aversa ed il derby ligure al Marassi contro lo Spezia è un’occasione ghiotta per ripartire, magari anche senza subire gol.

Consigli: Il Sassuolo affronta in casa il Venezia, reduce da 4 punti nelle ultime due giornate. Dopo il pareggio in extremis subito dal Genoa, i neroverdi vorranno riprendere la loro corsa e potrebbero anche tenere chiusa la porta.

Musso: Il portiere dell’Atalanta affronta a Bergamo la sua ex squadra dell’Udinese. La Dea è reduce da una rimonta subita in Champions League dal Manchester United e in campionato vogliono risalire la classifica.

DIFENSORI

Augello: Il terzino sinistro della Sampdoria, autore già di una rete contro l’Inter, potrebbe portare qualche bonus anche questa giornata contro lo Spezia. Si può schierare.

Zappacosta: L’esterno destro dell’Atalanta, che sforna a profusione assist e gol, agirà da terzino destro nel nuovo 4-2-3-1 provato da Gasperini, ma le sue incursioni offensive possono regalare gioie.

Calabria: Ormai una certezza del Milan e del campionato di Serie A, anche contro il Bologna potrebbe essere una pedina fondamentale per cercare la vittoria dei rossoneri.

Ansaldi: Complice l’infortunio di Singo, agirà lui a sinistra con Ola Aina a destra. Capace di mettere in mezzo tanti cross pericolosi, può regalare qualche bonus.

Ferrari: Il difensore centrale del Sassuolo, solitamente prolifico, è ancora a zero reti e contro il Venezia potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi.

CENTROCAMPISTI

Bajrami: Il trequartista dell’Empoli, e rigorista, ha una grande chance a Salerno per riprendersi quel posto da titolare che ultimamente sta mancando in favore di Henderson.

Pobega: Il Torino affronta in casa il Genoa ed un calciatore come l’under 21 italiano può regalare bonus, considerando anche le sue innate doti di inserimento.

Perisic: Il croato è in un momento di forma straordinario dopo la rete alla Lazio e anche contro la Juventus potrebbe essere pericoloso in zona offensiva.

Djuricic: Il trequartista serbo è molto altalenante nelle sue prestazioni e contro il Venezia potrebbe dare una risposta in questo senso con qualche bonus.

Marin: Il rumeno è una delle certezze del Cagliari che ha ritrovato la vittoria domenica scorsa. Tiratore di tutti i calci da fermo, esclusi i rigori, anche nella trasferta ostica di Firenze può fare bene.

ATTACCANTI

Destro: Già 5 reti per lui che sotto la guida di Davide Ballardini è rinato. Si trova in un momento di forma speciale e va assolutamente sfruttato, anche a Torino.

Scamacca: Reduce da una bella doppietta da ex contro il Genoa e anche contro il Venezia va riconfermato. Può far male alla squadra di Zanetti.

Arnautovic: Partita proibitiva sulla carta contro il Milan, ma i rossoneri sono reduci da una brutta sconfitta con il Porto in Champions League e sono pieni di assenze. Inoltre, l’austriaco è anche rigorista e può regalare bonus.

Simy: Il nigeriano si è sbloccato sabato scorso contro lo Spezia e con il nuovo tecnico Colantuono deve dimostrare il suo valore. Contro l’Empoli può gonfiare ancora la rete.

Nico Gonzalez: L’argentino era partito bene, ma è in un momento di flessione. Contro il Cagliari partirà di nuovo titolare e dovrà dimostrare ad Italiano e alla società viola di valere quei 20 milioni ed oltre spesi per lui.

