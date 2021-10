La vittoria di ieri del Napoli contro il Legia Varsavia è stata sia fondamentale per il cammino in Europa League, ma anche per la posizione nel ranking Uefa. Infatti con il successo contro i polacchi il Napoli si è portato al 22° posto del ranking a pari con il Lione, staccando l‘Atalanta e portandosi in scia di Salisburgo e Villarreal che sono le ultime due della Top 20 della classifica.