L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 7° giornata di Serie A

Questa sera alle 20:45 torna la Serie A, con Cagliari-Venezia che dà il via alla settima giornata. Come sempre, insieme al campionato è anche tempo di fantacalcio, con una giornata che si chiuderà domenica sera con Atalanta-Milan, prima della sosta per le nazionali. Come di consueto, vi consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti da schierare in campo, oltre alla nostra tradizionale top 11:

PORTIERI

Cragno: Il Cagliari non ha mai vinto questo campionato ed è reduce da una sconfitta con il Napoli avvenuta dopo una prestazione incolore. Contro il Venezia questa sera sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza ed i sardi in casa potrebbero fare bella figura, riuscendo magari anche a tenere la porta inviolata per la prima volta durante il campionato.

Audero: La Sampdoria è reduce da due sconfitte di fila contro Napoli e Juventus e da sette gol presi in due partite. Dal canto suo, anche l’Udinese che andrà al Marassi è reduce da tre sconfitte di fila, ma i doriano, con il sostegno del pubblico, potrebbero far loro la partita e potrebbero anche riuscire a tenere inviolata la porta, considerando anche che i friulani sono a secco da tre gare.

Reina: La Lazio è in grande ripresa e, dopo la vittoria con la Roma nel derby di domenica scorsa, è arrivata un’altra vittoria in Europa League contro il Lokomotiv Mosca. A Bologna i biancocelesti potrebbero continuare a fare bene e il portiere spagnolo, reduce da una grandissima partita nel derby, può ancora dire la sua, anche perchè i felsinei sono in crisi e Mihajlovic rischia la panchina.

DIFENSORI

Faraoni: Il Verona ospiterà lo Spezia e l’esterno di centrocampo può sempre regalare qualche bonus, sia a livello di assist che di reti. Molto offensivo, può far male alla difesa dello Spezia che fino ad ora è stata molto ballerina e non è mai riuscita a fare un clean sheet.

Criscito: Il capitano del Genoa è reduce da 3 reti consecutive e anche a Salerno può dire la sua. La squadra di Ballardini viene da un pareggio in casa contro il Verona molto rocambolesco e deve ritrovare una vittoria che manca da 3 partite.

Bonucci: Il difensore della Juventus viene da una grandissima prestazione in Champions contro il Chelsea e in campionato ha siglato domenica scorsa il suo primo rigore contro la Sampdoria. Nel derby spesso la sua personalità e la sua esperienza hanno fatto da padrone e anche domani pomeriggio potrebbe trascinare i bianconeri alla rimonta in classifica.

Karsdorp: La Roma affronta all’Olimpico l’Empoli e vorrà rifarsi dopo la brutta sconfitta nel derby contro la Lazio. L’olandese è spesso autore di buone prestazioni, ma al fantacalcio ha portato pochi bonus fino ad ora e contro i toscani potrebbe sbloccarsi.

Molina: L’Udinese affronta la Sampdoria a Marassi e l’argentino, partito alla grandissima, è a secco di bonus da un po’. La sua voglia di rivalsa potrebbe portare benefici non solo ai bianconeri, ma anche al fantacalcio.

CENTROCAMPISTI

Marin: Il centrocampista rumeno del Cagliari è un gran tiratore da fuori e spesso si inserisce nell’area avversaria. Inoltre, è tiratore di tutti i calci da fermo, eccetto i calci di rigore, e contro il Venezia potrebbe trovare la via del gol.

Damsgaard: Il giovane talento danese della Sampdoria, che aveva incantato tutti ad Euro 2020, è ancora a secco di bonus in questo inizio di campionato e contro l’Udinese potrebbe essere la sua chance per riprendersi e tornare a far vedere di cosa è capace.

Cristante: Il romanista, spesso sottovalutato al fantacalcio, è già stato protagonista di una rete in campionato e ha grande capacità di inserimento. Contro l’Empoli in casa potrebbe trovare un bonus, considerando anche la sua bravura nell’anticipare i difensori avversari sui calci piazzati.

Rovella: Il regista del Genoa, di proprietà della Juventus, è tiratore di tutti i calci da fermo, eccetto i rigori, e ha dimostrato di saper regalare assist ai compagni più volte. A Salerno potrebbe essere una gara in cui il diciannovenne potrebbe ergersi a protagonista del match.

Ruiz: Lo spagnolo, reduce da un momento di forma a dir poco strepitoso, non è stato perfetto contro lo Spartak Mosca in Europa League e vorrà assolutamente rifarsi a Firenze, in un campo storicamente ostico per il Napoli. Il suo gran sinistro potrebbe aiutare gli azzurri a continuare nella loro imbattibilità in Serie A.

ATTACCANTI

Destro: L’attaccante del Genoa è in un momento di forma straordinario, come testimonia la doppietta di settimana scorsa contro il Verona e le 4 reti in 6 presenze in Serie A. Contro la peggior difesa del campionato, quella della Salernitana, potrebbe trovare terreno fertile per continuare ad aumentare i suoi numeri.

Keita: Il senegalese è reduce da una brutta prestazione nel secondo tempo di Napoli, ma prima aveva dato ottime impressioni sia segnando alla Lazio che colpendo un palo contro l’Empoli, rendendosi, quindi, sempre pericoloso. Contro il Venezia, quindi, potrebbe essere la sua chance.

Quagliarella: Ancora a zero reti in campionato, il capitano della Sampdoria affronterà da ex l’Udinese a Genova e potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi e ritornare ad essere quel bomber che abbiamo ammirato fino allo scorso anno. In più, è anche rigorista, motivo in più per metterlo.

Gyasi: L’ala d’attacco dello Spezia è in un gran momento di forma, reduce da un grandissimo gol contro la Juventus due giornate fa. Il Verona ha dimostrato di avere grandi limiti in difesa e lui potrebbe approfittarne.

Lozano: Il messicano tornerà titolare nel Napoli di Spalletti prendendo il posto di Politano, uscito stremato dalla gara di Europa League. A Firenze le sue accelerazioni e la sua bravura nel dribbling potrebbero rappresentare un fattore e per questo gli va data fiducia.

TOP 11