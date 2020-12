PEGGIORI PARTITE DEL 2020 – Al quinto posto…

In questa rubrica di fine anno andremo a rivivere i momenti più brutti di questo 2020. Da oggi fino alla fine delle feste presenteremo quelle che possono essere considerate le peggiori partite del Napoli in questi 365 giorni. Oggi non avremo bisogno di andare tanto indietro nel passato, ritorniamo a quattro giorni fa, quando gli azzurri hanno sfidato la Lazio di Simone Inzaghi.

All’Olimpico di Roma si sfidano due squadre in difficoltà: il Napoli, nonostante la grandissima prestazione con l’Inter si ritrova, oltre alla sconfitta, con le assenze di Insigne, Mertens e Osimhen; i padroni di casa vengono da quattro partite con quattro punti collezionati.

E’ assedio Lazio nei primi minuti che sfiorano il gran gol con Immobile con una girata in aerea dopo un cross da destra. Passano i minuti e il capocannoniere della scorsa stagione trova il vantaggio: cross di Marusic dalla sinistra e l’attaccante napoletano salta tra Maksimovic e Koulibaly mettendo la sfera quasi sotto l’incrocio. Sono passati nove minuti. I padroni di casa ci provano, poco dopo, con un colpo di testa di Luis Alberto che però non inquadra la porta.

Il Napoli è tutto in pochi minuti: azione splendida di Petagna che appoggia dietro a Fabian Ruiz, lo spagnolo ha gran parte dello specchio della porta libero, il suo tiro è potente ma troppo centrale, Reina respinge in angolo. Dal corner gli azzurri si rendono pericolosi in mischia con Lozano e poi su un tiro a giro di Zielinski l’ex portiere azzurro riesce ad evitare il gol del pari. La squadra di Gattuso è tutta qui…

Prima del finale di frazione, Di Lorenzo perde il pallone in zona pericolosa, sul susseguirsi dell’azione Caicedo sfiora il palo con un tiro dal limite. Ad inizio ripresa primo problema per i partenopei: Koulibaly, protagonista di una partita tutt’altro che brillante, lascia il campo per un infortunio, al suo posto entra Manolas. Passa un minuto e la Lazio raddoppia: Mario Rui sbaglia un appoggio semplicissimo e cede il pallone nella propria trequarti ad Escalante, passaggio ad Immobile che serve Luis Alberto che con un destro chirurgico non lascia scampo ad Ospina, la squadra di Inzaghi raddoppia, per il Napoli è notte fonda.

Gli uomini di Gattuso rivedranno la porta avversaria al settantacinquesimo, venti minuti dopo il raddoppio degli avversari, con un tiro molto timido di Petagna. Tanto per far piovere sul bagnato, però, questo tiro passa quasi in secondo piano visto che Lozano dopo uno scontro con Radu, lascia il campo per il secondo infortunio del match. Prima della fine della partita è Pereira ad andare al tiro per l’eventuale 3-0.

Il Napoli perde malamente e delude le aspettative dei tifosi che avevano visto, tre giorni prima, la miglior prestazione della squadra a San Siro contro l’Inter, nonostante la sconfitta. Questo incontro si posiziona quinto nella classifica delle peggiori partite. Nonostante a livello di gioco forse è veramente la partita più brutta degli azzurri, le assenze e gli infortuni riescono, in parte, a giustificare il suo posizionamento.

Le peggiori partite del 2020 ritorna domani sempre alle 10.00, scopriremo quale partita si piazzerà alla quarta posizione!