BUTTO IL VECCHIO, PRENDO IL NUOVO – IL CONFRONTO: Bakayoko vs Allan

Accolto da un’ovazione plateale, il centrocampista in prestito dal Chelsea ha riconquistato subito la fiducia del tecnico che due anni prima, al Milan, gli conferì le chiavi della mediana rossonera.

Chiamato ‘virtualmente’ a sostituire il brasiliano Allan, il paragone potrebbe sussistere solo in merito alla collocazione tattica, assodata la grossa differenza tecnica che intercorre tra il nuovo ed il vecchio cinque partenopeo.

Schierato in quattordici occasioni, per un totale di 987 minuti di gioco e già un assist all’attivo, Bakayoko viene prediletto da Gattuso in coppia con Fabian Ruiz: difesa arcigna da un lato, creazioni fantasiose dall’altro lato di un centrocampo morfologicamente improntato a due.

La scelta del tecnico partenopeo di partire quasi sempre con il centrocampo a due non può che incedere sulla qualità e sul tipo di prestazione richiesta al ventiseienne francese che – avendo al suo fianco compagni di reparto offensivi – quasi sempre si spende in contrasti estremamente fisici, recuperi palla dopo la rottura della prima linea di pressing e, solo sporadicamente, tentativi di impostazione dal basso.

Di contro, il quinquennio di Allan all’ombra del Vesuvio spalmato su 212 presenze complessive, è stato a lungo caratterizzato da un impianto di gioco ideologicamente e formalmente diverso.

Venuto dall’Udinese con l’etichetta di roccioso recupera palloni, l’attuale centrocampista dell’Everton ha subito scoperto da Sarri delle innate doti da incursore che – aggiunte alla sua indiscutibilmente elevata capacità di recuperare la sfera in ogni dove – facevano di lui l’ibrido ideale.

Tanti contrasti e con altissime percentuali di efficienza, se aggiunti al ‘fiuto’ per le offensive pericolose e conditi da un piede quasi sempre ‘pronto’ alla conclusione dal limite (vedasi gli 11 goal e i 16 assist in azzurro), hanno fatto della mezz’ala verdeoro uno dei migliori nel suo ruolo sul panorama europeo e non solo (premiato, infatti, ripetutamente con le convocazioni con la propria nazionale).

Come anticipato in premessa, è per più punti difficile tracciare un solco che colleghi il vecchio ed il nuovo numero cinque azzurro.

Tuttavia, se si sposta il discorso da un piano puramente teorico ad uno più pratico, è inevitabile che la scelta di portare Bakayoko alla corte di Gattuso sia stata quella tatticamente e tecnica più ‘azzeccata’, di un mercato a più parti valutato quasi ottimo.

Il francese, in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto, si sta rendendo utile alla causa partenopea assicurando ai propri compagni – Fabian al suo fianco e Zielinski sulla trequarti soprattutto – un più ampio margine di discrezionalità, fantasia ed estro da mettere a disposizione della manovra offensiva.

