Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al quinto posto

Essendo 24 dicembre, la vigilia di Natale, non possiamo non chiederci quale calciatore vedremo bene nel nostro Napoli.

Oggi proveremo ad elencare qualche nome che potrebbe far caso alla squadra di mister Gattuso: tra sogni nel cassetto, intuizioni, colpi low cost, cercheremo di dire la nostra riguardo un ipotetico futuro acquisto del Napoli.

Sicuramente un possibile colpo da parte del ds azzurro, Cristiano Giuntoli, potrebbe essere un laterale sinistro: in questo ruolo dopo il doppio infortunio di Ghoulam nel 2017, non si è mai riusciti a trovare un giocatore che possa davvero rimpiazzare l’algerino. Soprattuto in questa stagione ed nell’ultimo periodo il Napoli di Gattuso fatica sulle fasce.

Ghoulam appunto non è mai rientrato mentalmente dall’infortunio, poichè lo staff medico azzurro lo ritiene completamente recuperato sotto il piano fisico.

Mario Rui invece sotto la gestione Gattuso fatica ad ingranare, molte sono le insufficienze accumulate dal portoghese.

Ed infine Hysaj: laterale destro adattato da mister calabrese sulla sinistra, non proprio il suo ruolo. Nonostante ciò però pare che sia quello a cui Gattuso da più fiducia, nonostante le sue lacune in fase offensiva, nel 4-2-3-1 garantisce maggior equilibrio tattico.

Allora sotto l’albero di Natale, perchè non chiedere un terzino sinistro? Due nomi che stuzzicano, sopratutto per la loro età, sono Luca Pellegrini, ora al Genoa in prestito dalla Juventus, ed il giovane Wilfred Singo del Torino.

Partiamo dal laterale italiano: dopo due ottime annate al Cagliari, quest’anno Pellegrini ha scelto Genova per crescere ancora. Si tratta di un laterale di spinta, tatticamente molto preparato, con il vizietto del “bonus”: quest’anno 10 presenze ed 1 assist (è stato fermo ai box per via della positività al Covid19). Un bottino migliore invece nelle altre due annate in Sardegna: 36 partite e 7 assist. Stiamo parlando di un giovane ragazzo, classe 1999, 21 anni con ampi margini di miglioramento.

Invece Wilfred Singo pare essere la rivelazione del campionato granata, non positivo finora: infatti il giovane 19enne ivoriano per ora conta 11 presenze con 2 assist. Notevole è stata la sua prestazione nel derby contro la Juventus, dove ha nettamente vinto il duello sulla fascia con Cr7, non il primo arrivato. Terzino con una forza fisica fuori dal comune, con 1,90 cm che nel calcio di oggi non è facile trovare in un laterale. Abbinato ad un ottima senso della posizione, sia con la difesa a 4 che a 5. Un nome da tenere sicuramente in considerazione, con ampi margini di miglioramento. Un diamante grezzo su cui in futuro ADL potrebbe anche ricavarci un’ottima plusvalenza.

Non perdetevi alle 14:00 il prossimo articolo per scoprire al 4° posto il regalo sotto l’albero azzurro.