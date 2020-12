Top&Flop – Il migliore e il peggiore in campo per MondoNapoli

Altra brutta sconfitta per il Napoli che perde il secondo scontro diretto consecutivo, stavolta contro la Lazio. Gli azzurri gestiscono il controllo del match sul piano del possesso palla ma fanno una fatica enorme a segnare. Male soprattutto gli attaccanti questa sera, si salva soltanto Hirving Lozano, il migliore di oggi, che gioca una partita generosissima correndo per 11 persone. Il messicano si muove tanto attaccando la profondità e cercando i passaggi vincenti per i compagni. Dopo essersi speso tanto esce per infortunio, sperando che non sia nulla di grave per uno dei più in forma in questo momento.

Prestazione da dimenticare per Matteo Politano, che torna da titolare ma non riesce ad incidere e a creare azioni pericolose, a differenza del Chucky sulla fascia opposta,tant’è che Gattuso lo toglie dal campo dopo 55 minuti. Il Napoli stasera ha avuto motivo di rimpiangere l’assenza di capitan Insigne. Menzione anche per Mario Rui, sostituito con Ghoulam al 64′. Il portoghese non spinge più di tanto sulla sinistra ed ha molte responsabilità sul raddoppio laziale, avendo sbagliato il disimpegno.