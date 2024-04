CdS – Punizione di De Laurentiis, possibile ritiro fino a fine stagione

Il Corriere dello Sport riporta un retroscena all’incubo vissuto allo stadio “Castellani” dal Napoli e i tifosi azzurri. Questa sconfitta, contro l’Empoli attualmente 16° in classifica di Serie A, ha spento ogni sogno partenopeo di poter ottenere un posto in Champions League per il prossimo anno. In questa settimana, infatti, i posti per la grande competizione europea sono saliti a quota 5 per il campionato italiano e quello tedesco, accendendo la speranza dei tifosi.

De Laurentiis, deluso quanto i tifosi azzurri, penserebbe ad una punizione. Avrebbe fatto arrivare alla squadra e a Calzona, nel post partita, la sua intenzione di indire un ritiro permanente fino alla fine del Campionato. Si tratterebbe di una punizione durissima ma seguita da una delle giornate più deludenti della stagione e, probabilmente, della sua carriera a Napoli.