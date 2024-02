GdS: “Simeone e Politano, gli schiaccia Diavoli. Mazzarri sogna il colpo”

In occasione del big match di domenica sera allo stadio San Siro contro il Milan, la Gazzetta dello Sport dedica uno spazio ai due maggiori incubi dei rossoneri: Giovanni Simeone e Matteo Politano

Un anno e mezzo fa furono proprio loro due a decidere una gara delicatissima ed equilibrata, soprattutto ad una staccata del Cholito: “Giovanni Simeone e Matteo Politano sono diventati due spauracchi per il mondo rossonero. Simeone è stato l’ultimo grande eroe in maglia azzurra a regalare i tre punti al Napoli: un anno e mezzo fa, a settembre, il Napoli di Spalletti si impose – soffrendo – grazie a un guizzo da centravanti vero del Cholito, dopo aver cominciato la partita con il falso nove. Un risultato che iscrisse il Napoli a pieno titolo alla corsa scudetto”.

Invece, se parliamo di Matteo Politano a San Siro, parliamo di spettacolo assicurato: “Quando incrocia il Diavolo si esalta: il Milan è la squadra contro cui ha realizzato più reti in assoluto (5, come contro il Genoa), ma è a San Siro che Matteo sembra indossare i superpoteri. Lo scorso anno fu lui a sbloccare la sfida, ma quando mette piede a San Siro, dagli spalti piovono sempre fischi copiosi: tra l’esterno azzurro e il pubblico rossonero non c’è mai stato un grande feeling. Domani non è certa la sua presenza tra i titolari: dovesse essere panchina, sarà un’arma in più strategica da giocare a gara in corso per Mazzarri. Una zanzara fastidiosa e motivata, desiderosa di regalare un nuovo dispiacere al popolo milanista“.