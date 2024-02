L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani sera tra Milan e Napoli. Secondo il quotidiano Mazzarri vuole sfatare il tabù Pioli, non solo per una soddisfazione personale, ma anche per un’impresa attualmente complicata. Con il Diavolo sarà un crocevia determinante per la Champions. Una partita che ha il sapore delle grandi notti di calcio e un po’ quello della trappola. San Siro, il Milan, la sfida Kvaratskhelia vs Leao che tanto piace al pubblico, ma anche Calabria, Kjaer, Pulisic, e la gabbia.