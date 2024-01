La prima pagina del quotidiano campano Il Mattino dedica spazio al caso Osimhen che coinvolge la società partenopea, in particolare il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, per possibili fatturazioni gonfiate, potrebbe rischiare grosso: “Chiusa l’indagine sull’acquisto: patron indagato per falso in bilancio. Le ripercussioni possibili sul club”.