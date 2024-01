L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli in vista della finale di Supercoppa contro l’Inter. Secondo il quotidiano Mazzarri può sorridere in quanto, stanno arrivando i rinforzi attesi. Mazzarri ha accolto ieri sera in albergo Hamed Junior Traore. Questa mattina è atteso invece Cyril Ngonge, che invece potrebbe essere già utile nella finale di lunedì sera, perché sta bene ed è in grado di offrire un contributo.