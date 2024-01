L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano per il centrocampo azzurro si fanno i nomi di Emre Can ed di Koudio Koné, che però costano parecchio. Dunque rispunta il nome di Sasa Lukic ex Torino che al Fulham si sta divertendo poco e che Micheli ha messo nella propria lista, e pure Orel Mangala, un muscolare che al Nottingham ha giocato tantissimo, fino all’arrivo in panchina di Nuno Espirito Santo.