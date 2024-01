Il Mattino – Politano, offerta araba consistente ma ADL prepara il rinnovo: i dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione in casa Napoli, non solo riguardo ai nuovi probabili acquisti ma anche sul rinnovo del contratto di Matteo Politano.

L’attaccante del Napoli, dopo essere ritornato ad allenarsi in gruppo in vista del match di domani contro il Torino, ha ricevuto un’offerta di circa 7 milioni all’anno da parte dell’Al Shabab, club arabo.

Il contratto di Matteo Politano è in scadenza nel 2025 e nonostante la volontà di prolungare l’accordo, l’offerta araba ha fatto scattare qualcosa nel giocatore.

Il patron del Napoli, consapevole dell’offerta, si prepara al rinnovo: “ADL vuole accontentarlo. Non è escluso che del contratto nuovo si possa discutere durante la Supercoppa, magari proprio con un blitz a Riad del suo procuratore, o anche prima. Ma in ogni caso Politano resta al Napoli. Nei piani futuri De Laurentiis non pensa a un addio”.