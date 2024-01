L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato di gennaio in casa Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis lavora per trovare un’intesa con l’Udinese per Lazar Samardzic, con cui sta trattando anche per definire i dettagli del contratto e superare lo scoglio dei diritti d’immagine. Le parti sono vicine e anche il papà-agente Mladen segue fiducioso gli sviluppi. Il Napoli conta di chiudere entro la prossima settimana.