Il Napoli trova spazio in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Nel taglio basso ci sono i fatti degli ultimissimi giorni con Garcia sulla graticola e il tentativo di portare Conte sulla panchina azzurra. “Conte salva Garcia” è il titolo. L’ex tecnico di Juve e Inter, lusingato, ha comunque preferito restare accanto alla famiglia. Lo ha annunciato lui stesso con una storia su Instagram. “Napoli: no di Antonio, Rudi Garcia resta (per ora)”, si legge nell’occhiello.