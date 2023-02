CdS – Napoli, macchina perfetta da insegnare in tutte le scuole calcio

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri del Napoli contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano il Napoli di Osimhen e Kvaratskhelia non si ferma più, continua a incantare e a vincere, come mai aveva fatto nella sua storia. Spalletti ha costruito una macchina perfetta, la superiorità sugli avversari a volte è imbarazzante, lo spessore caratteriale e tecnico è eccezionale. I numeri, poi, fanno paura: 20 vittorie su 23, 56 gol fatti, 18 punti di vantaggio sull’Inter seconda. Una gioia e un orgoglio incredibile per i tifosi azzurri, che vedono avvicinarsi il sogno inseguito da trentatré anni. Lo spettacolo che ha offerto sarebbe da far vedere e rivedere nelle scuole calcio. Uno spot per questo gioco, dove tutti sanno quello che devono fare all’interno della squadra e dove ognuno riesce a esaltare le sue doti. La precisione tecnica del palleggio elude ogni tentativo di opporsi, la capacità di tenere in mano il controllo del gioco sfianca e fa crollare gli avversari.