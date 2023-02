CdS – Può arrivare l’ennesimo record, non ci è mai riuscito in 97 anni!

Vola alto, altissimo il Napoli di Spalletti. Una macchina perfetta che supera ogni limite, frantuma record su record. Nell’edizione odierna di Corriere dello Sport, Pasquale Salvione commenta la prestazione azzurra con il Sassuolo: “I numeri fanno paura: 20 vittorie su 23, 56 gol fatti, 18 punti di vantaggio sull’Inter seconda”. Non c’è scampo per le inseguitrici, il +18 è un messaggio chiarissimo.

“Osi e Kvara poi – continua il giornalista – hanno messo la firma anche sul colpo in casa del Sassuolo, insieme sono entrati in 43 dei 78 gol stagionali“. Non manca l’elogio a Spalletti, alla sua panchina numero 1000 in Serie A, dove presto si avvierà a centrare lo scudetto. Ma non c’è tempo per i festeggiamenti: “l’Eintracht Francoforte non è un avversario semplice. Eppure con un Napoli così si può pensare anche all’ennesimo record: in 97 anni non è mai arrivato ai quarti di Champions“.