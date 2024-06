Presentazione Conte – Rimane il punto interrogativo sulla data ufficiale: ipotesi 26 giugno

Non c’è ancora una data ufficiale per la presentazione di Antonio Conte.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport stamane ha riportato l’ipotesi 26 giugno: “Ciao Napoli, a presto. Tendenzialmente a ridosso della sua presentazione, a fi ne mese, a meno di cambi di programma in corsa che a questo punto potrebbero essere all’ordine del giorno tra mercato, varie ed eventuali. Il club lavora all’organizzazione di un grande evento, ufficiosamente in agenda il 26 giugno, un mercoledì, a Palazzo Reale: non c’è ancora l’ufficialità e di conseguenza anche un carnet preciso e dettagliato, ma l’idea è che sarà una giornata da ricordare”.