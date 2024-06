La Repubblica – Conte a colloquio con Manna: in bilico il futuro di Politano, Folorunsho e Gaetano

Antonio Conte sta programmando il Napoli che verrà e gli azzurri che dovranno fa parte della rosa partenopea.

A tal proposito, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sarebbero tre i calciatori di cui valutare la permanenza o la cessione. Per Mario Rui si profila un addio: “Poi l’allenatore pugliese è ripartito per Torino e Manna ha continuato a parlare da solo con Giuffredi (sul roof garden dell’albergo) del futuro degli altri azzurri nella scuderia del manager: Mario Rui, Politano, Folorunsho e Gaetano. Il terzino portoghese andrà via, per gli altri si vedrà”.