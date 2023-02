CdS – Altra invasione azzurra in quel di Reggio Emilia! Ci saranno almeno cinque mila napoletani

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trasferta del Napoli in quel di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Secondo il quotidiano un’invasione al Mapei: quella dei napoletani residenti fuori provincia per la sfida con il Sassuolo in programma venerdì prossimo a Reggio Emilia. Il divieto di trasferta imposto per due mesi dal Ministero dell’Interno non impedirà al popolo azzurro di accompagnare la squadra la prossima settimana in Emilia. I dati sono ancora incerti, ma i tanti sostenitori di Osi e compagni residenti in zona e nelle regioni del Centro-Nord stanno acquistando i biglietti degli altri settori del Mapei. Secondo una prima stima si potrebbe arrivare intorno alle cinquemila unità, ma non è escluso che il numero possa crescere.