CdM – Quattro assenze per Ballardini in vista del Napoli! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sulle ultime in casa Cremonese in vista della trasferta di Napoli. Secondo il quotidiano domenica sera arriva al Maradona la Cremonese ultima in classifica. Ballardini non dovrebbe recuperare Quagliata, Lochoshvili e Okereke, ed è in dubbio anche Dessers che lamenta un fastidio muscolare. Il Napoli vuole la vendetta sportiva per l’eliminazione ai rigori rimediata agli ottavi di finale di Coppa Italia, una ferita ancora viva dentro lo spogliatoio.