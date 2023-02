Il Mattino – Nessuno si aspettava quest’anno la consacrazione di Mario Rui. I dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla stagione fino a questo momento di Mario Rui. Secondo il quotidiano Mario Rui sta vivendo una grande stagione, un vero e proprio valore aggiunto per il Napoli di Spalletti. Un terzino modernissimo che difende, spinge sulla fascia, taglia verso il centro, regala cross e assist perfetti. Fa tutto bene il portoghese e in più con una grinta straordinaria: un trascinatore sotto tutti i punti di vista. Un anno magico, sia in campionato che in Champions League e ora va a caccia del primo gol che ha già sfiorato in più circostanze. Con il tecnico toscano ha raggiunto livelli altissimi di rendimento disputando già l’anno scorso un grandissimo campionato e migliorandosi ulteriormente quest’anno. Perfetto per l’idea di calcio di Spalletti per il suo movimento continuo e la capacità di cambiare di posizione continuamente nello sviluppo della manovra. Si allarga o ai accentra, a seconda delle situazioni, si abbassa per allinearsi con la linea a quattro difensiva oppure si alza per appoggiare l’azione offensiva.