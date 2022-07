L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Min-Jae Kim. Secondo il quotidiano Il Napoli non molla Kim Min-jae, il difensore sud-coreano 25enne che lascerà il Fenerbahce. Sfida aperta con il Rennes che sembra essere in vantaggio sugli azzurri. Kim avrebbe accettato i 2,5 milioni di euro per 5 anni proposti dal club francese . E a quel punto, il Napoli ha rialzato la sua offerta, pareggiando quella dei transalpini.