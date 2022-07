La Repubblica – ADL chiuso in albergo a Dimaro! Due motivi per tale scelta

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla presenza del presidente De Laurentiis in ritiro a Dimaro. Secondo il quotidiano per il numero 1 è un momento difficile e per almeno due motivi si trova barricato in albergo. Sono almeno due i motivi che giustificano questo comportamento. La paura per la risalita forte dei contagi e il rischio di contestazioni da parte dei tifosi per l’addio di Kalidou Koulibaly. Oltre a ciò in hotel il presidente si è anche dovuto misurare con il malumore di Luciano Spalletti, che dopo tantissimi addii è comprensibilmente in attesa di rinforzi.