Il Roma – Questa sera prima conferenza stagionale di Spalletti

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sul ritiro del Napoli iniziato ieri. Secondo il quotidiano sono stati accolti con gli applausi gli azzurri al loro arrivo a Dimaro-Folgarida. C’ erano un po’ di tifosi all’ esterno dell’ Hotel Rosatti ad attendere il Napoli. Il gruppo era partito dall’ aeroporto di Capodichino, direzione Verona, alle 16. Una volta sbarcati in terra veneta c’ è stato il trasferimento in pullman verso la Val di Sole. Un itinerario che alcuni calciatori conoscono bene visto che lo hanno fatto sempre negli anni passati. Il Trentino ha sempre portato bene ai partenopei e si spera possa farlo anche stavolta. Come detto, si comincia subito oggi con una doppia seduta di lavoro. Nel pomeriggio, al termine dell’ allenamento, Luciano Spalletti terrà la prima conferenza stampa del suo secondo anno alla guida del Napoli. L’ appuntamento è nel Teatro Comunale alle 19,30.