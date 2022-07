Repubblica: Di Lorenzo l’unico vero incedibile del Napoli, sarà lui il capitano?

Oggi La Repubblica scrive della possibile promozione di Giovanni Di Lorenzo a capitano del Napoli, vista la sua incedibilità:

“Ha lasciato la fascia di capitano: in teoria toccherebbe a Kalidou Koulibaly che in Val di Sole non c’è ancora. Ha usufruito di qualche giorno in più di vacanza come gli altri nazionali: è atteso a metà della prossima settimana assieme ad Osimhen, Zielinski, Rrahmani, Meret e Di Lorenzo. Il futuro del Comandante, però, è molto incerto a causa delle tante voci di mercato, quindi non è affatto da escludere che il capitan futuro diventi un altro, magari proprio quel Di Lorenzo, l’unico vero incedibile di questo Napoli“.