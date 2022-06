L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Adam Ounas. Secondo il quotidiano anche l’esterno algerino, tra l’altro in scadenza nel 2023 sarebbe in uscita. Lui non vuole rinnovare il suo contratto ed ha chiesto di cambiare aria. Per lui ci sarebbero le attenzioni di Monza e Torino, che sono interessate al suo talento, con la speranza che gli diano quella continuità che poco ha avuto nella sua esperienza azzurra.