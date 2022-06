Gazzetta: a Roma Mertens potrebbe giocare in coppia con Abraham

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del possibile approdo di Dries Mertens alla Roma, e del suo conseguente impiego tattico:

“In ogni caso, le decisioni saranno prese non prima della prossima settimana, quando il g.m. Pinto, ora in vacanza, tornerà a Roma per entrare nel vivo del mercato. Una cosa è sicura: si è visto che Abraham in tante situazioni abbia bisogno di avere accanto un altro terminale offensivo di alto livello. E Mertens, che è in grado di essere impiegato su tutto il fronte d’attacco, in determinati contesti potrebbe giocare anche alle spalle del centravanti inglese, qualora Mourinho decidesse di tornare al prediletto 4-2-3-1″.