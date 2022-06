Ds Dinamo Tbilisi: «Kvaratskhelia non è solo dribbling e gol, ha anche una mentalità vincente»

Oggi La Gazzetta dello Sport intervista il direttore sportivo della Dinamo Tbilisi, Zaza Dolidze, a proposito di Khvicha Kvaratskhelia, nuovo talento del Napoli:

Crede che Khvicha sia pronto per l’Italia? “Credo che l’aspetto principale della sua personalità è che ha una mentalità vincente, vuole sempre essere vincente e sta facendo di tutto per questo. In campo credo sia uno di quei giocatori che mette tanta qualità in ogni giocata e sono convinto sia bravo in tutte le fasi di gioco. È molto difficile dire solo una o due caratteristiche tecniche di lui, perché questo ragazzo è un tuttofare. È molto veloce, ha un buon dribbling, ha un ottimo feeling con il gol, come sta dimostrando in nazionale, e aiuta molto bene anche la difesa, per questo non posso scegliere una sola caratteristica”.

La sorprende sia arrivato in Serie A? “No, assolutamente. Ho già detto che ha dimostrato di essere molto talentuoso fin dall’infanzia ed è anche un ottimo professionista. Nel senso che alle doti tecniche unisce anche la grande voglia di allenarsi bene. Quando sei un gran lavoratore e hai talento insieme, penso che questa sia una combinazione di scommesse per essere il giocatore di football di successo. E Khvicha ha tutte queste cose fin dalla tenera età, ecco perché non sono sorpreso e penso che andrà ancora oltre. Vedrete: vi sorprenderà a Napoli”.