Il Mattino – L’agente di Meret presto a Castel Volturno per il rinnovo del portiere

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione portiere in casa Napoli. Secondo il quotidiano il dilemma principale riguarda la porta: Ospina sa che il club azzurro non lo considera una priorità. E quindi ha da tempo iniziato a girarsi intorno. Invece per quanto riguarda Meret, prima di Empoli, le intenzioni in casa azzurra sembravano orientate verso il rinnovo. Ad oggi le carte in tavola sembrano ancora confuse per De Laurentiis e Giuntoli, ma non per Spalletti che conferma Ospina tra i pali in vista di Torino-Napoli. Per questo l’agente del portiere friulano, Pastorello, è atteso a Castel Volturno tra dieci giorni per prendere una decisione definitiva. Se resta, Meret dovrà preparare il rinnovo con quella bozza pronta e che da tempo attende di essere firmata.