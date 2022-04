Il Mattino – La carica dei 4mila per continuare a crederci

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla carica dei tifosi presenti al Castellani di Empoli. Secondo il quotidiano saranno in 4mila domani a Empoli per spingere il Napoli a crederci ancora. Già giovedì i 3mila biglietti del settore ospiti erano sold-out. Ieri il club toscano ne ha venduti più o meno altri mille di tribuna laterale e sono andati a ruba anche questi. Le ultime due delusioni al Maradona contro Fiorentina e Roma non hanno frenato l’entusiasmo dei tifosi napoletani e in tanti saranno presenti domani al Castellani per spingere la squadra di Spalletti a una vittoria fondamentale per provare a restare ancora in corsa per il tricolore.