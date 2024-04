De Rossi: “Non meritavamo il pareggio, il Napoli è la squadra più forte dopo Inter”

Il Tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato nei canali ufficiali del club dopo pareggio contro il Napoli.

“Pareggio utile, ma non utilissimo. Peccato perché eravamo in vantaggio, ma il campo ha detto che forse non meritavamo la vittoria. Quando arrivi a pochi minuti dalla fine in vantaggio, devi provare a gestire meglio il match. Potevamo prendere gol prima dal Napoli, ma poi è arrivato in maniera fortunata. Abbiamo rimesso in piedi una partita che sembrava persa con grande cuore e orgoglio. Abbiamo difeso bene nell’ultimo assalto, con l’intervento di Mancini che ha aiutato Svilar, è questo che contraddistingue questa squadra, ma bisogna fare molto di più.

Mancava la consapevolezza e lucidità nel girare palla. C’erano tanti spazi per far male al Napoli, alle spalle del loro centrocampo. C’è mancata la lucidità da questo punto di vista. E’ mancata anche la forza di battere una squadra cosi forte. Verso fine campionato può mancare un po’ di energia se giochi contro una squadra cosi forte; credo che il Napoli sia la squadra più forte insieme all’Inter.”