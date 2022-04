L’ex tecnico di Roma e Leicester, Claudio Ranieri, ha concesso una lunga intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport parlando, tra le altre cose, anche della lotta Scudetto:

“È difficile fare un pronostico, racconta “Sir Claudio”, è bello che finalmente ci sia un campionato che tutti possono vincere o perdere. Ormai tutte le partite sono difficili, non è più come una volta quando si facevano le proiezioni, ora anche le squadre salve danno il 100% in campo”.