Il casting attaccanti entra nel vivo: alcune squadre di Premier League stanno battendo la concorrenza di Napoli e Milan per Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Fra queste spiccano Aston Villa e Manchester United. David è in scadenza di contratto nel 2025 e il Lille chiede 35 milioni per liberarlo. Inoltre il giocatore stesso richiede 5 milioni di euro l’anno, prezzi ,al momento, esorbitanti per le squadre italiane.