Tardelli: «Scommetto che Spalletti si inventerà qualcosa che farà vincere lo scudetto al Napoli»

Oggi su La Stampa, l’ex campione del mondo Marco Tardelli pronostica la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, parlando dei meriti di Spalletti:

“Un Napoli camaleontico che si adatta al volere del proprio allenatore, un allenatore che certo non chiede la luna, ma solo attenzione e concentrazione, soprattutto negli allenamenti dove prova e riprova situazioni che potrebbero accadere durante le partite. Uno Spalletti che è riuscito a gestire nella giusta misura il difficile dossier Insigne prima che diventasse un problema. Un capitano che si è comportato da grande professionista sia in campo che nelle dichiarazioni. Un comportamento che considero esemplare e che meriterebbe un lieto fine. Ed io scommetto che il mago qualcosa escogiterà per portare il suo Napoli sul tetto del campionato“.