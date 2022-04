CorrSport – Il punto sugli infortunati: si rivede Meret, ancora out Di Lorenzo

Oggi Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento agli infortunati in casa Napoli, dove si rivede Alex Meret appena recuperato:

“Da una vertebra all’altra, volendo ironizzare su, è un attimo, e Meret s’ è dovuto bloccare ancora e di nuovo poco meno di un mese fa, altre tre gare dal divano di casa, abbandonato proprio adesso che si entra nel vivo, per gustarselo dalla panchina. Pure queste sono soddisfazioni. Meret ha ripreso, Malcuit si è fermato, andandosene in palestra per un sovraccarico, ed ha trovato – pronti a scendere in campo, ma per il differenziato – Di Lorenzo, Ounas e Petagna, che invece “litigano”, ognuno a modo suo, con il cronometro, che impietosamente lascia passare il tempo: così va, adesso”.