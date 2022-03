Il Roma – Osimhen in cerca del gol contro una grande! I dettagli

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla condizione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il nigeriano avrebbe potuti siglare molti altri ma purtroppo la sua carriera nel Napoli è stata ricca di infortuni. Osimhen vuole dimostrare a tutti di essere un bomber vero. Di quelli che decidono le partite. Purtroppo fino ad oggi non è mai riuscito a mettere un sigillo di tre punti contro una big. Le uniche formazioni un po’ più rinomate che sono cadute sotto i suoi colpi sono state Atalanta e Lazio. Ma il risultato era già stato deciso. In questo campionato le premesse erano buone all’ inizio. Aveva preso una certa dimestichezza con la porta. Fino al match dove venne messo ko da Skriniar aveva risposto presente cinque volte. Nel momento clou, però, si ruppe lo zigomo e addio sogni di gloria. Tanti mesi fuori ma poi è rientrato e ha punito Venezia e Cagliari. Adesso, serve dare un svolta realizzativa al suo cammino. A partire da domenica contro il Milan. Dovesse mandare al diavolo i rossoneri sarebbe un eroe finalmente romperebbe il suo tabù contro una big. La voglia è tanta. Domenica scorsa c’ è andato molto vicino con la Lazio. Ci tiene il nigeriano a festeggiare uno scudetto che manca da anni in riva al Golfo. Ecco quindi che poter segnare al Milan domenica sera in un Maradona stracolmo sarebbe il massimo per il numero 9 nigeriano. Spalletti lo sta caricando in queste ore. Gli ha detto di stare calmo e di giocare come sa senza andare in tilt se dovesse sbagliare qualcosa sotto porta. Prima o poi anche lui entrerà nella storia e chissà se non lo farà proprio nel match più atteso.