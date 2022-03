Tuttosport – Napoli, adesso si può nello Scudetto! I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli, in vista della lotta Scudetto. Secondo il quotidiano al Napoli non manca più nulla per puntare dritto al Milan e allungare in testa alla classifica. Nell’ infermeria di Castelvolturno sono rimasti soltanto Tuanzebe e Malcuit, mentre tutti gli altri sono ormai a disposizione di Luciano Spalletti. Ieri mattina sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Anguissa e Lozano ed è molto probabile che entrambi possano essere convocati contro il Milan. Il camerunense non gioca da titolare ormai dall’ultima giornata d’ andata contro lo Spezia. Il messicano, invece, ha lasciato il posto da titolare dopo i primi 45′ della sfida giocata allo stadio Maradona contro la Salernitana. E’ molto probabile che la formazione anti-Milan possa ricalcare quella che ha espugnato l’ Olimpico, con l’ unica eccezione dell’ ingresso di Lobotka per Demme. Con lo slovacco al suo fianco, ne ha tratto beneficio anche Fabian Ruiz. E’ una questione di equilibri che il Napoli sembra aver ritrovato nell’ ultima giornata di campionato. A questo si aggiunge la presenza in panchina di calciatori bravi a sostituire i titolari. Da Meret a Juan Jesus, da Demme ad Anguissa ed Elmas, da Lozano ad Ounas, senza dimenticare la Mertens e Petagna. Sulla panchina di Spalletti c’ è, una lunga serie di calciatori che troverebbero posto nella stragrande maggioranza delle formazioni di serie A. Ora c’ è tutto per puntare allo scudetto anche perché Spalletti con l’ arma dei 5 cambi ha dimostrato di poter schierare una formazione sempre competitiva: 11 vittorie nelle prime 10 giornate di campionato. La vittoria ottenuta domenica al 94′ ha generato una forte autostima nel Napoli, che in chiave scudetto si fa forte anche di un dato statistico importante. Solitamente il titolo tricolore viene vinto dalle formazioni che subiscono meno gol in campionato. Il Napoli oggi in serie A è la formazione meno battuta oltre ad essere la quarta miglior difesa d’ Europa.