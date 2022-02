Collovati: «Il Napoli lotta per lo scudetto a patto che batta Venezia e Inter»

L’ex difensore di Milan e Inter, Fulvio Collovati, ha rilasciato oggi un’intervista al Mattino parlando anche della lotta scudetto e del Napoli.

Il Napoli potrebbe approfittare del derby? “Il Napoli deve sperare in un pareggio nel derby ma è chiaro che penserà solo al Venezia, una squadra che gioca un buon calcio: gli azzurri per poter lottare per lo scudetto non potranno più ripetere passi falsi come quelli con l’Empoli e lo Spezia”.

Gli azzurri possono lottare per lo scudetto? “Certo, a patto che vinca a Venezia e poi batta l’ Inter nella partita successiva al Maradona. Il mese di febbraio sarà decisivo, anzi direi che questi due turni di campionato saranno determinanti. In questa settimana si è infortunato Lozano ma per il resto Spalletti avrà tutti a disposizione e contro i nerazzurri rientreranno anche Koulbaly e Anguissa dalla coppa d’Africa, un altro aspetto positivo per il Napoli. Per me, ad esempio, è stato importantissimo il ritorno di Fabian Ruiz a centrocampo”.

Quanto conterà Osimhen? “Tantissimo, ritrovarlo al cento per cento sarà decisivo. Nel girone d’andata è stato lo spaccapartite per quelle che sono le sue caratteristiche. In tal senso potrà essere determinante proprio in una gara come quella di Venezia contro la squadra di Zanetti che gioca con la difesa molto alta: se uno come Osimhen riesce a partire nello spazio poi non si prende più”.