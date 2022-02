Venezia-Napoli, la probabile formazione azzurro: ballottaggio Osimhen-Mertens! Spalletti ritrova Meret e Insigne

Oggi La Gazzetta dello Sport ha riportato la probabile formazione di Luciano Spalletti per la partita di domani contro il Venezia.

Tra i pali azzurri torna Alex Meret (Ospina è indisponibile), mentre la coppia centrale Rrahmani-Jesus è confermata in attesa di Koulibaly. Nella batteria dei trequartisti torna finalmente Lorenzo Insigne dal primo minuto, con Politano sull’out destro e Zielinski tra le linee. In attacco è ballottaggio Osimhen-Mertens, e non è escluso che Spalletti possa decidere tra stasera e domani il centravanti titolare del Napoli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.