CorrSport: aria di derby in Coppa d’Africa, sarà finale Koulibaly-Anguissa?

Oggi Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla Coppa d’Africa e sull’ipotesi di un derby “made in Napoli” in finale:

“C’è aria di derby in Coppa d’Africa. Da Napoli a Yaoundé, oltre quattromila chilometri più a sud con la Serie A sullo sfondo. Due pilastri di Luciano Spalletti, il senegalese Kalidou Koulibaly e il camerunese Zambo Anguissa, rischiano di sfidarsi sul più bello in un torneo ormai entrato nel vivo e che da domani manderà in scena i quarti di finale. Camerun e Senegal sono inseriti nelle parti opposte del tabellone, i due partenopei potrebbero incrociarsi nella finalissima del 6 febbraio o eventualmente nella finalina per il terzo posto in programma nello stesso giorno”.