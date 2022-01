Gazzetta – Il Napoli in pressing per un giocatore del Frosinone

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il Napoli stia insistendo per avere in squadra un giocatore del Frosinone.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, si tratta di Federico Gatti (classe ’98). Il difensore centrale è nel mirino del dirigente sportivo, Cristiano Giuntoli, il quale lo sta seguendo da molto tempo.

L’accordo tra le parti non è da escludere, considerando che il Frosinone ha in squadra Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del club partenopeo. L’operazione potrebbe tirare in ballo il giocatore per un ipotetica proposta: l’ala sinistra in prestito al Frosinone per un’altra stagione, con Gatti che approderebbe al Napoli.